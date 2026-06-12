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В Николаеве прогремели новые взрывы

В Николаеве на фоне воздушной тревоги прогремели новые взрывы.

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Взрывы снова прозвучали в Николаеве, сообщает украинский телеканал «Общественное».

Ранее канал уже сообщал о взрывах в городе.

«В Николаеве слышно взрывы», — говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.