В Николаеве прогремели новые взрывы

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Взрывы снова прозвучали в Николаеве, сообщает украинский телеканал «Общественное».
Ранее канал уже сообщал о взрывах в городе.
«В Николаеве слышно взрывы», — говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.
В Николаеве на фоне воздушной тревоги прогремели новые взрывы.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Взрывы снова прозвучали в Николаеве, сообщает украинский телеканал «Общественное».
Ранее канал уже сообщал о взрывах в городе.
«В Николаеве слышно взрывы», — говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.