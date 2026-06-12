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Евродепутат Лашшакова: вражда с Россией не кончится добром для ЕС

Враждебное отношение к России и отказ от экономического сотрудничества с ней не кончатся добром для Европейского союза, заявила депутат Европарламента от Словакии Юдита Лашшакова в интервью ТАСС.

Враждебное отношение к России и отказ от экономического сотрудничества с ней не кончатся добром для Европейского союза, заявила депутат Европарламента от Словакии Юдита Лашшакова в интервью ТАСС.

По её словам, нынешняя политика Брюсселя, возведение стен и границ лишь отдаляют стороны друг от друга. Это разрушает последние оставшиеся каналы коммуникации.

«Это всё добром не кончится», — предупредила она.

Евродепутат также добавила, что враждебное отношение к России в конечном итоге нанесёт ущерб простым гражданам и народу.

Ранее парламент Италии впервые принял резолюцию, которая предусматривает начало работы по поэтапному снятию санкций с России после окончания боевых действий.

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