Враждебное отношение к России и отказ от экономического сотрудничества с ней не кончатся добром для Европейского союза, заявила депутат Европарламента от Словакии Юдита Лашшакова в интервью ТАСС.
По её словам, нынешняя политика Брюсселя, возведение стен и границ лишь отдаляют стороны друг от друга. Это разрушает последние оставшиеся каналы коммуникации.
«Это всё добром не кончится», — предупредила она.
Евродепутат также добавила, что враждебное отношение к России в конечном итоге нанесёт ущерб простым гражданам и народу.
Ранее парламент Италии впервые принял резолюцию, которая предусматривает начало работы по поэтапному снятию санкций с России после окончания боевых действий.