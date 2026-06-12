Евродепутат от Словакии: ЕС будет вынужден начать диалог с РФ не позднее зимы

«Да, такие попытки (возобновить диалог со стороны ЕС — прим. ТАСС) наблюдаются, в том числе мой визит является примером этому. Но если не этим летом, то зима точно убедит европейцев, что нужно отставить в сторону идеологию и заняться практическими вопросами для блага населения. Зимний период в плане энергетики будет способствовать диалогу. Вопрос будет не в том, что не хватает ресурсов, а в том, сколько они будут стоить», — сказала Лашшакова.