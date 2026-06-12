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Евродепутат от Словакии: ЕС будет вынужден начать диалог с РФ не позднее зимы

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Европе придется начать диалог с Москвой не позднее зимы, в том числе в связи с ростом цен на электроэнергию в Евросоюзе. Об этом заявила в интервью ТАСС депутат Европарламента от Словакии Юдита Лашшакова.

Источник: РИА "Новости"

«Да, такие попытки (возобновить диалог со стороны ЕС — прим. ТАСС) наблюдаются, в том числе мой визит является примером этому. Но если не этим летом, то зима точно убедит европейцев, что нужно отставить в сторону идеологию и заняться практическими вопросами для блага населения. Зимний период в плане энергетики будет способствовать диалогу. Вопрос будет не в том, что не хватает ресурсов, а в том, сколько они будут стоить», — сказала Лашшакова.

По словам евродепутата, цены на электроэнергию в ЕС будут такими, что граждане увидят это в своих счетах в конце года. И, соответственно, политики уже не смогут на это закрыть глаза. «Если текущим летом этот диалог не возобновится, то он точно возобновится по итогам предстоящей зимы 2026−2027 годов», — добавила Лашшакова.

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