Командир Хорс: расчет БПЛА «Ланцет» уничтожил три грузовика ВСУ под Сумами

КУРСК, 12 июня. /ТАСС/. Расчет ударного БПЛА «Ланцет» группировки войск «Север» уничтожил три грузовика ВСУ в Сумской области за прошедшие сутки. Техника перевозила боеприпасы и продовольствие в тыл украинским боевикам, сообщил ТАСС командир взвода БПЛА с позывным Хорс.
«Информацию о целях получали от расчета разведывательного [комплекса] “Скат-350”. Командование дало команду на применение барражирующих боеприпасов “Ланцет”. За сутки уничтожили три грузовых автомобиля ВСУ, осуществлявших подвоз боеприпасов и продовольствия в тыловой зоне противника на сумском направлении СВО», — рассказал он.
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