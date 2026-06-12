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Командир Хорс: расчет БПЛА «Ланцет» уничтожил три грузовика ВСУ под Сумами

Техника перевозила боеприпасы и продовольствие в тыл украинским боевикам, сообщил военнослужащий.

КУРСК, 12 июня. /ТАСС/. Расчет ударного БПЛА «Ланцет» группировки войск «Север» уничтожил три грузовика ВСУ в Сумской области за прошедшие сутки. Техника перевозила боеприпасы и продовольствие в тыл украинским боевикам, сообщил ТАСС командир взвода БПЛА с позывным Хорс.

«Информацию о целях получали от расчета разведывательного [комплекса] “Скат-350”. Командование дало команду на применение барражирующих боеприпасов “Ланцет”. За сутки уничтожили три грузовых автомобиля ВСУ, осуществлявших подвоз боеприпасов и продовольствия в тыловой зоне противника на сумском направлении СВО», — рассказал он.

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