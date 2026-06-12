Губернатор Слюсарь: более 60 БПЛА сбиты в пяти районах области

Минувшей ночью силы ПВО отразили массированную воздушную атаку на Ростовскую область, уничтожив более 60 беспилотников в пяти районах.
Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«Более шести десятков БПЛА уничтожены в пяти районах области: Чертковском, Верхнедонском, Кашарском, Миллеровском, Шолоховском», — написал губернатор.
Он отметил, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что семь украинских беспилотников уничтожены силами противовоздушной обороны при попытке атаки на столицу.
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