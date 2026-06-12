Свыше 60 дронов: Что известно о налете БПЛА на Ростовскую область 12 июня

В ночь на 12 июня инфраструктурные объекты Ростовской области подверглись массированной атаке БПЛА.
Системой ПВО беспилотники противника были уничтожены в Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Кашарском и Миллеровском районах.
Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, огневыми мобильными группами и подразделениями ПВО сбито более 60 беспилотных аппаратов самолетного типа.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», — сообщил губернатор.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше