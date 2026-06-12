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Свыше 60 дронов: Что известно о налете БПЛА на Ростовскую область 12 июня

В ночь на 12 июня инфраструктурные объекты Ростовской области подверглись массированной атаке БПЛА.

Источник: "Российская газета"

В ночь на 12 июня инфраструктурные объекты Ростовской области подверглись массированной атаке БПЛА.

Системой ПВО беспилотники противника были уничтожены в Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Кашарском и Миллеровском районах.

Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, огневыми мобильными группами и подразделениями ПВО сбито более 60 беспилотных аппаратов самолетного типа.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», — сообщил губернатор.

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