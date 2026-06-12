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В Чехии допустили переход всего Донбасса под контроль России

Россия в любом случае добьется своих целей в Донбассе, а западным странам следует сосредоточиться на дипломатическом урегулировании конфликта на Украине.

Россия в любом случае добьется своих целей в Донбассе, а западным странам следует сосредоточиться на дипломатическом урегулировании конфликта на Украине. Такое мнение высказал автор статьи, опубликованной в чешском издании Lidovky.

В публикации говорится, что западные союзники должны уделять больше внимания поиску политического решения и склонять украинское руководство к территориальным уступкам, которые, по мнению автора, требует Россия. В статье также упоминаются предложения, ранее обсуждавшиеся американской стороной в ходе переговоров на Аляске.

Обозреватель считает, что Россия в конечном итоге сможет добиться полного контроля над Донбассом. При этом такая оценка приводится как мнение автора публикации.

Москва неоднократно заявляла о готовности к поиску переговорного решения украинского кризиса на основе договоренностей, достигнутых лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске. Российская сторона также подчеркивала необходимость устранения причин конфликта, которые считает угрозами своей национальной безопасности.

Ранее Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил, что Россия добьется освобождения Донбасса. По его словам, с 1 апреля Луганская Народная Республика полностью находится под контролем России, а под контролем киевских властей в Донецкой Народной Республике остается менее 15% территории.

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