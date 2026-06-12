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«Наша сила в многообразии единств»: Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем России

Алексей Текслер напомнил о Годе единства народов в поздравлении с Днем России.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с Днем России. Глава региона подчеркнул, что этот праздник напоминает о силе единства разных поколений и народов.

Наша сила в многообразии единств, в опыте старших поколений, в идеях молодежи, в традициях народов, которые веками живут рядом.

Алексей Текслер
губернатор Челябинской области

Губернатор напомнил, что президент Владимир Путин объявил 2026 год Годом единства народов России. На Южном Урале добрососедство давно стало привычным укладом жизни.

— Мы вместе трудимся на благо России, добиваемся новых успехов, преодолеваем трудности. Мы одна большая семья, — заявил глава региона.

Текслер подчеркнул, что сегодня каждый житель на своем месте вносит вклад в общее дело, и пожелал землякам крепкого здоровья, благополучия и гордости за свою страну.