«Наша сила в многообразии единств»: Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем России

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с Днем России. Глава региона подчеркнул, что этот праздник напоминает о силе единства разных поколений и народов.
Наша сила в многообразии единств, в опыте старших поколений, в идеях молодежи, в традициях народов, которые веками живут рядом.
Губернатор напомнил, что президент Владимир Путин объявил 2026 год Годом единства народов России. На Южном Урале добрососедство давно стало привычным укладом жизни.
— Мы вместе трудимся на благо России, добиваемся новых успехов, преодолеваем трудности. Мы одна большая семья, — заявил глава региона.
Текслер подчеркнул, что сегодня каждый житель на своем месте вносит вклад в общее дело, и пожелал землякам крепкого здоровья, благополучия и гордости за свою страну.