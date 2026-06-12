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Лукашенко поздравил Путина и россиян с Днем России

МИНСК, 12 июн — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина и всех россиян с Днем России, сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: Sputnik.by

По словам белорусского лидера, Россия является уверенным в своей силе передовым государством, одной из ведущих держав с мощным экономическим и оборонным потенциалом, а также гарантом справедливого мироустройства в условиях глобальной трансформации.

Лукашенко также подчеркнул, что народ Беларуси всегда шли с россиянами «рука об руку на многовековом героическом пути». Память о совместном преодолении испытаний, общих достижениях и победах передается из поколения в поколение.

Именно проверенная годами белорусско-российская дружба дает неисчерпаемую энергию для дальнейшего гармоничного развития наших братских стран и народов.

Александр Лукашенко
президент Беларуси

Лукашенко пожелал Путину крепкого здоровья и выдающихся успехов, а россиянам — счастья и благополучия.

Поздравительные послания от Лукашенко также направлены председателю правительства России, председателю Совета министров СГ Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Госдумы, председателю Парламентского собрания Союза Беларуси и России Вячеславу Володину.

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