Лукашенко поздравил Путина и россиян с Днем России

По словам белорусского лидера, Россия является уверенным в своей силе передовым государством, одной из ведущих держав с мощным экономическим и оборонным потенциалом, а также гарантом справедливого мироустройства в условиях глобальной трансформации.
Лукашенко также подчеркнул, что народ Беларуси всегда шли с россиянами «рука об руку на многовековом героическом пути». Память о совместном преодолении испытаний, общих достижениях и победах передается из поколения в поколение.
Именно проверенная годами белорусско-российская дружба дает неисчерпаемую энергию для дальнейшего гармоничного развития наших братских стран и народов.
Лукашенко пожелал Путину крепкого здоровья и выдающихся успехов, а россиянам — счастья и благополучия.
Поздравительные послания от Лукашенко также направлены председателю правительства России, председателю Совета министров СГ Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Госдумы, председателю Парламентского собрания Союза Беларуси и России Вячеславу Володину.