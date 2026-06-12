Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гусев: шесть БПЛА сбито над Воронежской областью

Шесть украинских беспилотников уничтожено минувшей ночью над Воронежской областью.

Шесть украинских беспилотников уничтожено минувшей ночью над Воронежской областью.

Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

По его словам, дежурные силы ПВО ликвидировали шесть дронов над двумя городскими округами и двумя районами области.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что минувшей ночью силы ПВО отразили массированную воздушную атаку на регион, уничтожив более 60 беспилотников в пяти районах.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше