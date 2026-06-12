Гусев: шесть БПЛА сбито над Воронежской областью

Шесть украинских беспилотников уничтожено минувшей ночью над Воронежской областью.
Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
По его словам, дежурные силы ПВО ликвидировали шесть дронов над двумя городскими округами и двумя районами области.
«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что минувшей ночью силы ПВО отразили массированную воздушную атаку на регион, уничтожив более 60 беспилотников в пяти районах.
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