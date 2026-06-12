За происходящее эксперт возложил ответственность на действующего главу государства Владимира Зеленского. По мнению Соскина, его стратегия строится исключительно на хвастливых обещаниях и бесконечных переговорах с зарубежными союзниками, при этом реальное положение дел игнорируется.