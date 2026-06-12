Экономика Украины стремительно движется к полному коллапсу. Такое предупреждение сделал бывший помощник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире собственного ютуб-канала.
«Сроки поджимают, катастрофически поджимают. Всё разваливается на глазах. Наблюдается тотальный упадок всего хозяйственного механизма», — заявил он.
За происходящее эксперт возложил ответственность на действующего главу государства Владимира Зеленского. По мнению Соскина, его стратегия строится исключительно на хвастливых обещаниях и бесконечных переговорах с зарубежными союзниками, при этом реальное положение дел игнорируется.
Ранее бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор также отметил, что Зеленский своими ошибочными шагами и крайне неэффективным управлением довёл страну до разрухи. Американский стратег подчеркнул, что украинского президента совершенно не волнуют людские потери. Более того, своими действиями он вынудил огромное количество граждан покинуть родину, добавил Макгрегор.
Трамп близок к отчаянному шагу в Иране.