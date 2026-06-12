Шапша сообщил об уничтожении шести БПЛА над Калужской областью

Шесть украинских беспилотников уничтожены над Калужской областью, пострадавших и разрушений нет.
Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
Беспилотники были сбиты над Думиничским, Жиздринским, Людиновским, Ульяновским и Хвастовичским муниципальными округами, а также на окраине Калуги.
«За вчерашний вечер и ночь силами ПВО уничтожены шесть БПЛА», — написал глава региона.
По его словам, на местах работают оперативные группы. Предварительно, никто не пострадал, инфраструктура не повреждена.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что минувшей ночью силы ПВО отразили массированную воздушную атаку на регион, уничтожив более 60 беспилотников в пяти районах.