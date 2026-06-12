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Лукашенко предложил Маниле совместные проекты и упрощение визового режима

МИНСК, 12 июн — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко от себя лично и от всех белорусов поздравил коллегу из Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего с Днем Независимости, сообщила пресс-служба главы государства.

Белорусский лидер подчеркнул, что в этом году исполняется 30 лет, как были установлены дипотношения между двумя странами.

«За этот период мы достигли существенных результатов в расширении белорусско-филиппинских связей», — подчеркнул он.

Кроме того, по то словам, за эти годы были обозначены перспективные направления для дальнейшего развития взаимодействия двух государств в торгово-экономической, гуманитарной и других отраслях. Также стороны наладили конструктивный диалог на международных площадках для достижения общих целей.

Лукашенко уверен, что совместные проекты в сферах продбезопасности и промкооперации, а также упрощение визового режима могли бы поспособствовать реализации потенциала сотрудничества между Минском и Манилой.

Лукашенко пожелал Маркосу-младшему здоровья, успехов и благополучия, а филиппинскому народу — счастья и процветания.

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