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За ночь силы ПВО сбили 231 украинский БПЛА над регионами России и Азовским морем

В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО за ночь уничтожили 231 украинский беспилотник над российскими регионами и Азовским морем.

В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО за ночь уничтожили 231 украинский беспилотник над российскими регионами и Азовским морем.

Беспилотники самолётного типа сбивали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской и Ульяновской областями.

Дроны уничтожались также над Московским регионом, Крымом, Татарстаном и над акваторией Азовского моря.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что минувшей ночью силы ПВО отразили массированную воздушную атаку на регион, уничтожив более 60 беспилотников в пяти районах.

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