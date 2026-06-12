Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наркобарон Коротышка попросил президента вернуть его в Мексику

Бывший глава наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман, известный как Коротышка (Эль Чапо), обратился к президенту Мексики Клаудии Шейнбаум с просьбой рассмотреть вопрос о его депортации на родину. В 2019 году он был приговорен к пожизненному заключению в США за наркоторговлю.

Бывший глава наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман, известный как Коротышка (Эль Чапо), обратился к президенту Мексики Клаудии Шейнбаум с просьбой рассмотреть вопрос о его депортации на родину. В 2019 году он был приговорен к пожизненному заключению в США за наркоторговлю.

Как сообщает газета Milenio со ссылкой на письмо Гусмана, свою просьбу он назвал попыткой поддержать усилия его адвоката, который добивается его перевода в Мексику.

Сейчас бывший наркобарон находится в тюрьме строгого режима во Флоренсе штата Колорадо. По его словам, его содержат в изоляции — ему не позволяют видеться с членами семьи, а также контактировать с другими заключенными.

Хоакин Гусман также назвал судебный процесс над ним несправедливым, заявив, что ответственность за насилие, порожденное организованной преступностью в Мексике, несет мексиканское правительство. В отдельном письме он также просил дать ему возможность доказать, что он изменился.

Картель «Синалоа» — один из крупнейших в мире. Самого Эль Чапо называли самым известным и богатым наркоторговцем в истории. Его состояние, по данным Forbes, оценивалось в $14 млрд.

Биография наробарона Коротышки — в материале «Ъ».

Узнать больше по теме
Мексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные факты
Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
Читать дальше