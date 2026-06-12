Подразделение из состава 5-й бригады Национальной гвардии Украины покинуло свои рубежи к востоку от населенного пункта Петро-Ивановка в Харьковской области. Данную информацию распространяет РИА Новости, ссылаясь на данные, полученные от представителя российских силовых ведомств.
Как уточнил собеседник агентства, отступая, украинские военнослужащие оставили на позициях тела своих погибших сослуживцев, предварительно заминировав их.
Ранее поступали сведения о том, что бойцы той же 5-й бригады Нацгвардии оказались под обстрелом со стороны заградительных отрядов Вооруженных сил Украины, когда попытались отойти с занимаемых позиций. Согласно данным правоохранительных органов, в течение последних суток украинская сторона понесла существенные потери живой силы на сумском и харьковском направлениях.
Бойцы Нацгвардии Украины заминировали останки сослуживцев и сбежали с позиций.