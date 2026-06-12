Ранее поступали сведения о том, что бойцы той же 5-й бригады Нацгвардии оказались под обстрелом со стороны заградительных отрядов Вооруженных сил Украины, когда попытались отойти с занимаемых позиций. Согласно данным правоохранительных органов, в течение последних суток украинская сторона понесла существенные потери живой силы на сумском и харьковском направлениях.