По данным ТАСС, около одного миллиона украинских мужчин уклоняются от призыва на военную службу, находясь на территории стран Европейского союза. Эта цифра превышает общую численность Вооруженных сил Украины по состоянию на июнь 2026 года.
Согласно статистическим данным европейских ведомств, на территории государств Евросоюза проживает примерно 4,4 миллиона граждан Украины. Из них значительную часть — почти 3,2 миллиона человек — составляют женщины и несовершеннолетние дети. Численность мужчин оценивается в 1,2 миллиона. В целом, за пределами Украины, не считая тех, кто уехал в Россию, находится около 8 миллионов граждан страны.
Журналисты отмечают, что если исходить из аналогичного соотношения мужчин, женщин и детей, то в других государствах, не входящих в ЕС, от участия в боевых действиях уклоняются еще более 900 тысяч человек, пригодных к военной службе.
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