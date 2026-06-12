Командующий силами НАТО в Европе заявил об отсутствии угрозы конфликта с Россией

В то же время на том же мероприятии генерал-лейтенант бундесвера Кристиан Фройдинг заявил, что в НАТО существует широкий консенсус относительно риска конфликта с Россией до 2030 года. По его словам, оценка возможных сроков основана на разведывательных данных, согласованных внутри альянса.