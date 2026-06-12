Командующий силами НАТО в Европе заявил об отсутствии угрозы конфликта с Россией

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал ВВС США Алексус Гринкевич заявил, что Россия не стремится к конфликту с Североатлантическим альянсом. Такое мнение он высказал на аэрокосмической выставке ILA 2026 в Берлине, отвечая на вопросы о возможных действиях Москвы в отношении стран Балтии.
По словам Гринкевича, он внимательно изучал разведывательные данные и пришел к выводу, что Россия не ищет конфронтации с НАТО. Генерал также отметил, что в Москве понимают оборонительный характер альянса и учитывают его возможности.
В то же время на том же мероприятии генерал-лейтенант бундесвера Кристиан Фройдинг заявил, что в НАТО существует широкий консенсус относительно риска конфликта с Россией до 2030 года. По его словам, оценка возможных сроков основана на разведывательных данных, согласованных внутри альянса.
Президент Финляндии Александр Стубб ранее также выразил мнение, что Россия не намерена атаковать страны НАТО. При этом он предположил, что Москва продолжит проверять альянс на прочность, не доводя ситуацию до прямого военного столкновения.
Руководство НАТО ранее неоднократно заявляло об обеспокоенности возможным конфликтом с Россией. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте призывал союзников серьезно относиться к вопросам безопасности и укреплять оборонные возможности.
Российские власти неоднократно отвергали утверждения о планах нападения на страны НАТО. Президент Владимир Путин заявлял, что у России нет причин для войны с государствами альянса, а также подчеркивал отсутствие соответствующих интересов.
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