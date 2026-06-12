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Генерал НАТО заявил об отсутствии у России интереса к конфликту

В Берлине главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Гринкевич заявил, что Россия не стремится к конфликту с альянсом.

Источник: Reuters

Россия не заинтересована в конфликте с НАТО, заявил главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами альянса в Европе генерал Алексус Гринкевич.

Как сообщает газета Financial Times, соответствующее заявление он сделал в Берлине, отвечая на вопросы о возможности применения Россией военной силы против стран Балтии.

«Я очень внимательно изучал разведданные. Россия не ищет конфликта», — сказал он.

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