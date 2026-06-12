Лукашенко сказал Путину, что Россия уверенное в своей силе государство

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к президенту России Владимиру Путина, сообщила пресс-служба президента.
Так, 12 июня белорусским лидеров в адрес российскому президенту и всем россиянам были направлены поздравления с Днем России.
В своем поздравлении Лукашенко подчеркнул, что Россия является уверенным в своей силе передовым государством. Также он сказал, что это одна из ведущих стран, у которой есть мощный экономический и оборонный потенциал. И добавил также, что Российская Федерация — гарант справедливого мироустройства в условиях глобальной трансформации.
Лукашенко напомнил, что «белорусы всегда шли с россиянами рука об руку на многовековом героическом пути». И рассказала, что из поколения в поколение передается память о совместном преодолении испытаний, общих достижениях и победах. Он назвал белорусско-российскую дружбу проверенной годами, подчеркнув, что именно она является источником неисчерпаемой энергии для дальнейшего гармоничного развития обеих братских стран и народов.
В поздравлении глава Беларуси пожелал российскому лидеру крепкого здоровья и выдающихся успехов во имя Отчизны, а гражданам России — счастья и благополучия.
Также поздравления с Днем России от имени президента Беларуси получили премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Госдумы, председатель парламентского собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин.
Накануне Александр Лукашенко провел кадровый день в четверг 11 июня, который обещал быть интересным.
Например, глава Беларуси назначил нового главу Минприроды на место Масляка, о задержании которого за взятки сообщал ранее.