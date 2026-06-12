Лукашенко сказал Путину, что Россия уверенное в своей силе государство

В своем поздравлении Лукашенко подчеркнул, что Россия является уверенным в своей силе передовым государством. Также он сказал, что это одна из ведущих стран, у которой есть мощный экономический и оборонный потенциал. И добавил также, что Российская Федерация — гарант справедливого мироустройства в условиях глобальной трансформации.