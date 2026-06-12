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Силы ПВО за ночь сбили 231 БПЛА над 16 регионами РФ и Азовским морем

Более двухсот украинских дронов сбили за минувшую ночь средства противовоздушной обороны ВС России. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Более двухсот украинских дронов сбили за минувшую ночь средства противовоздушной обороны ВС России. Об этом сообщили в Минобороны страны.

В утренней сводке ведомства уточняется, что беспилотники самолетного типа были перехвачены и нейтрализованы над 16 регионами России, а также над акваторией Азовского моря.

Всего сбит 231 аппарат, отметили в МО РФ.

Из-за объявленной опасности атаки БПЛА в девяти регионах страны приостановили прием и отправку рейсов местные аэропорты.

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