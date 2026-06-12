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Дудчак усомнился в переговорном характере письма Зеленского

Открытое письмо главы киевского режима Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину было направлено не на подготовку переговоров, а на отказ от них.

Открытое письмо главы киевского режима Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину было направлено не на подготовку переговоров, а на отказ от них. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал ведущий научный сотрудник Института стран СНГ и эксперт движения «Другая Украина» Александр Дудчак.

По словам эксперта, форма и содержание обращения не соответствуют практике подготовки дипломатических контактов. Он считает, что подобные вопросы не решаются через публичные заявления, адресованные широкой аудитории.

Дудчак также заявил, что в этой истории просматривается британское влияние. По его мнению, характер обращения позволяет предположить участие внешних политических консультантов.

Ранее Владимир Зеленский опубликовал на своем официальном сайте открытое письмо, в котором предложил Владимиру Путину провести встречу в третьей стране и обсудить завершение конфликта.

Президент России прокомментировал эту инициативу во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума. По словам Владимира Путина, в настоящее время он не видит смысла в проведении такой встречи.

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