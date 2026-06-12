Лукашенко назвал Россию гарантом справедливого мироустройства

В своем обращении он охарактеризовал страну как уверенное в своих силах передовое государство и гаранта справедливого мироустройства.
«Российская Федерация — уверенное в своей силе передовое государство, одна из ведущих держав с мощным экономическим и оборонным потенциалом, гарант справедливого мироустройства в условиях глобальной трансформации», — говорится в тексте поздравления, опубликованном пресс-службой главы белорусского государства.
Лукашенко подчеркнул, что белорусы на протяжении многовекового героического пути всегда шли с россиянами рука об руку.
«Память о совместном преодолении испытаний, общих достижениях и победах передается из поколения в поколение. Именно проверенная годами белорусско-российская дружба дает неисчерпаемую энергию для дальнейшего гармоничного развития наших братских стран и народов», — отметил президент Беларуси.
В завершение обращения Лукашенко пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья и выдающихся успехов во имя Отчизны, а гражданам России — счастья и благополучия.