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Лукашенко назвал Россию гарантом справедливого мироустройства

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление президенту России Владимиру Путину и гражданам РФ по случаю Дня России.

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

В своем обращении он охарактеризовал страну как уверенное в своих силах передовое государство и гаранта справедливого мироустройства.

«Российская Федерация — уверенное в своей силе передовое государство, одна из ведущих держав с мощным экономическим и оборонным потенциалом, гарант справедливого мироустройства в условиях глобальной трансформации», — говорится в тексте поздравления, опубликованном пресс-службой главы белорусского государства.

Лукашенко подчеркнул, что белорусы на протяжении многовекового героического пути всегда шли с россиянами рука об руку.

«Память о совместном преодолении испытаний, общих достижениях и победах передается из поколения в поколение. Именно проверенная годами белорусско-российская дружба дает неисчерпаемую энергию для дальнейшего гармоничного развития наших братских стран и народов», — отметил президент Беларуси.

В завершение обращения Лукашенко пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья и выдающихся успехов во имя Отчизны, а гражданам России — счастья и благополучия.

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