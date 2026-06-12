Лукашенко назвал Россию гарантом справедливого мироустройства

«Российская Федерация — уверенное в своей силе передовое государство, одна из ведущих держав с мощным экономическим и оборонным потенциалом, гарант справедливого мироустройства в условиях глобальной трансформации», — говорится в тексте поздравления, опубликованном пресс-службой главы белорусского государства.