Украина перебрасывает военную полицию для поимки дезертиров

Как уточнил ТАСС, ссылаясь на данные правоохранительных органов Украины, сведения от депутатов Верховной рады и местные средства массовой информации, количество военнослужащих ВСУ, покинувших свои подразделения самовольно с начала года, составляет от 70 до 80 тысяч человек. Если же учитывать всех дезертиров с начала конфликта, то общее число превышает 250 тысяч.