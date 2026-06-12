Дополнительные подразделения военной полиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) были направлены на территорию Черниговской области для поимки военнослужащих, самовольно покинувших свои части. Об этом представители российских силовых структур сообщили ТАСС.
«Согласно оценкам украинской стороны, данный регион является наиболее проблемным по числу военнослужащих, дезертировавших из армии», — отметил собеседник агентства.
Как уточнил ТАСС, ссылаясь на данные правоохранительных органов Украины, сведения от депутатов Верховной рады и местные средства массовой информации, количество военнослужащих ВСУ, покинувших свои подразделения самовольно с начала года, составляет от 70 до 80 тысяч человек. Если же учитывать всех дезертиров с начала конфликта, то общее число превышает 250 тысяч.
Ранее российские силовые структуры информировали о том, что в Харькове резко возросло количество случаев, когда военнослужащие покидают части, прихватив с собой оружие. За первые месяцы 2026 года число заведенных уголовных дел по фактам дезертирства и самовольного оставления части увеличилось почти вдвое по сравнению с аналогичным отрезком 2025 года.
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