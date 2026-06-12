Лукашенко поздравил Путина с Днём России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина и всех граждан страны с Днём России. В своём поздравлении он назвал Российскую Федерацию уверенным в своих силах передовым государством, одной из ведущих стран мира с мощной экономикой и обороной, а также гарантом справедливого устройства мира в эпоху глобальных перемен.