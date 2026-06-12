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Над Россией сбили 231 беспилотник. Военная операция, день 1570-й

Средства ПВО за ночь уничтожили над российскими регионами 231 беспилотник. Норвегия выделит более $10,5 млн на ремонт на Чернобыльской АЭС после удара дрона. The Economist выяснил, что украинские власти решили эвакуировать заводы из Краматорска по мере приближения к городу российской армии. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:17 Украинские власти эвакуируют металлургические и станкостроительные предприятия из Краматорска, находящегося на контролируемой ВСУ части ДНР, на запад Украины по мере приближения к городу подразделений армии России, пишет The Economist.

8:12 Власти Норвегии выделят 100 млн крон ($10,53 млн) на ремонт Нового безопасного конфайнмента на Чернобыльской АЭС, получившего повреждения в результате удара дрона в феврале 2025 года, сообщило посольство королевства в Киеве.

8:04 ? Средства ПВО за ночь сбили 231 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

8:01 Сегодня 1570-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.