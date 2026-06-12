Над Россией сбили 231 беспилотник. Военная операция, день 1570-й

8:17 Украинские власти эвакуируют металлургические и станкостроительные предприятия из Краматорска, находящегося на контролируемой ВСУ части ДНР, на запад Украины по мере приближения к городу подразделений армии России, пишет The Economist.
8:12 Власти Норвегии выделят 100 млн крон ($10,53 млн) на ремонт Нового безопасного конфайнмента на Чернобыльской АЭС, получившего повреждения в результате удара дрона в феврале 2025 года, сообщило посольство королевства в Киеве.
8:04 ? Средства ПВО за ночь сбили 231 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
8:01 Сегодня 1570-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.