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СМИ: власти трех стран убедили Трампа не бить по Ирану

Власти ОАЭ, Катара и Пакистана уговорили Трампа воздержаться от атак по Ирану, которые он обещал произвести ночью 12 июня, утверждает Politico.

Власти ОАЭ, Катара и Пакистана уговорили Трампа воздержаться от атак по Ирану, которые он обещал произвести ночью 12 июня, утверждает Politico.

Трампу, по данным США, позвонили президент ОАЭ Мохаммед Бен Заид Аль Нахайян, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и командующий армией Пакистана Асим Мунир. Все они утверждали, что атаки следует приостановить, поскольку предварительное соглашение по урегулированию конфликта между США и Ираном «фактически уже близко».

Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном с ливанским движением «Хезболла» продолжалась с 28 февраля. Вскоре Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер страны в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, говорил, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.

Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.

7 апреля было достигнуто перемирие, которое впоследствии продлевалось, но отношения со временем стали обостряться. 9 июня Трамп заявил в своем блоге, что Иран сбил вертолет США, патрулировавший Ормузский пролив, и сказал, что оба пилота были спасены, но США «обязаны ответить».

Читайте материал «США продолжают сокращать военное присутствие в Европе».

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