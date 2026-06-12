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Володин поздравил граждан с Днем России

Володин: перед лицом трудностей россияне всегда объединяются и побеждают.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поздравил граждан с Днем России. В своем поздравлении он отметил, что перед лицом трудностей россияне всегда объединялись и преодолевали их. Соответствующий пост он опубликовал в канале в мессенджере «Макс».

Против России введено более 31,5 тысячи санкций, однако, выразил уверенность председатель ГД, попытки остановить развитие страны не увенчаются успехом.

«Не получится! Вместе победим!» — подчеркнул Володин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина и всех россиян с Днем России. В поздравлении он назвал Российскую Федерацию уверенным в своей силе передовым государством, одной из ведущих держав с мощным экономическим и оборонным потенциалом, гарантом справедливого мироустройства в условиях глобальной трансформации.

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