Лукашенко: Россия — гарант справедливого мироустройства

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Россия является гарантом справедливого мироустройства. Президент Белоруссии поразмышлял о роли РФ в поздравительной телеграмме российскому президенту Владимиру Путину по случаю Дня России.
Также Лукашенко сказал, что Российская Федерация — передовое государство, уверенное в своей силе, имеющее мощный экономический и оборонный потенциал.
Лукашенко заявил, что дружба России и Белоруссии «дает неисчерпаемую энергию для дальнейшего гармоничного развития».
Поздравление было опубликовано сайтом Лукашенко.
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