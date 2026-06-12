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Лукашенко: Россия — гарант справедливого мироустройства

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Россия является гарантом справедливого мироустройства.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Россия является гарантом справедливого мироустройства. Президент Белоруссии поразмышлял о роли РФ в поздравительной телеграмме российскому президенту Владимиру Путину по случаю Дня России.

Также Лукашенко сказал, что Российская Федерация — передовое государство, уверенное в своей силе, имеющее мощный экономический и оборонный потенциал.

Лукашенко заявил, что дружба России и Белоруссии «дает неисчерпаемую энергию для дальнейшего гармоничного развития».

Поздравление было опубликовано сайтом Лукашенко.

Читайте материал «Александр Лукашенко готов возобновить равноправный диалог со Швецией».

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