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Глава Крыма назвал три чувства, объединяющих россиян

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал любовь, веру и гордость тремя главными чувствами, которые сегодня объединяют россиян.

«Любовь, вера и гордость. Вот три главных чувства, которые сегодня объединяют всех нас. Любовь к Родине. Вера в Россию. Гордость за свою страну», — написал Аксенов в своем канале на платформе «Макс» по случаю Дня России.

По его словам, праздник День России символизирует тысячелетнюю историю Отечества, неразрывную связь времен и преемственность поколений.

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