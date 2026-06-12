Глава Крыма назвал три чувства, объединяющих россиян

«Любовь, вера и гордость. Вот три главных чувства, которые сегодня объединяют всех нас. Любовь к Родине. Вера в Россию. Гордость за свою страну», — написал Аксенов в своем канале на платформе «Макс» по случаю Дня России.
По его словам, праздник День России символизирует тысячелетнюю историю Отечества, неразрывную связь времен и преемственность поколений.
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