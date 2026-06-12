Глава Краснодара и председатель Думы поздравили краснодарцев с Днем России

«Россия — наш общий дом, где веками в мире и согласии живут сотни народов. Мы разные, у нас разные культуры и национальности, но нас объединяет одно — любовь к своей стране, краю и городу. Я горжусь нашим государством, сильными и смелыми земляками, героическими предками и юными патриотами, которые продолжают славные традиции своих отцов и дедов! Вместе мы создаем будущее страны», — отметил Евгений Наумов.