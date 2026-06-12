Глава Краснодара и председатель Думы поздравили краснодарцев с Днем России

В пятницу, 12 июня, вся страна отмечает главный государственный праздник — День России. С этой значимой датой жителей краевой столицы поздравили мэр города Евгений Наумов и председатель городской Думы Вера Галушко.
«Россия — наш общий дом, где веками в мире и согласии живут сотни народов. Мы разные, у нас разные культуры и национальности, но нас объединяет одно — любовь к своей стране, краю и городу. Я горжусь нашим государством, сильными и смелыми земляками, героическими предками и юными патриотами, которые продолжают славные традиции своих отцов и дедов! Вместе мы создаем будущее страны», — отметил Евгений Наумов.
Глава города также подчеркнул, что Родина подарила миру выдающихся ученых, врачей, учителей, великих писателей и бесстрашных первооткрывателей. Краснодар и его жители — неотъемлемая часть этой великой истории.
Председатель городской Думы Вера Галушко добавила, что именно сплоченность помогала гражданам выстоять и двигаться вперед даже в самые непростые времена.
«В Год единства народов России особенно важно помнить: сила нашей державы — в ее многонациональности и богатых традициях. Наша страна — дом для более чем 190 народов, каждый из которых вносит свой вклад в общее достояние: будь то национальные праздники, ремесла или уникальные обычаи. Это обогащает нашу культуру и делает Россию по-настоящему уникальной», — резюмировала Вера Галушко.
День России появился в 1990 году. Уже через год он стал нерабочим, а в 1992-м приобрёл статус официального праздника.