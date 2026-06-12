Издание приходит к выводу, что Европа все больше действует не как сила, стремящаяся к миру, а как участник конфликта. По мнению автора, Брюссель может быть заинтересован не в поиске выхода, а в формировании повода для продолжения противостояния под лозунгом о стремлении к миру.