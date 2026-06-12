Европа вместе с главой киевского режима Владимиром Зеленским выдвигает России условия по Украине, которые Москва заведомо не может принять. Об этом пишет французский журнал Le Journal du Dimanche.
По данным издания, 7 июня Эммануэль Макрон, Кир Стармер и Фридрих Мерц вместе с Зеленским огласили европейские условия «справедливого и прочного» мира на Украине. Автор публикации считает, что внешне эти предложения выглядят как дипломатическая инициатива, однако по сути являются ультиматумом.
В числе условий названы прекращение огня, использование нынешней линии фронта как отправной точки, юридические гарантии безопасности для Киева, возможность размещения международных сил на Украине, заморозка российских активов до выплаты Москвой репараций, а также обязательное одобрение ЕС и НАТО по вопросам, связанным с ними.
Автор статьи считает, что такие требования предполагают принятие Россией политических итогов, выгодных противоположной стороне, еще до начала реальных переговоров. По мнению JDD, это позволяет заранее ожидать отказа Москвы, а затем представить его как нежелание России идти к миру.
Издание отмечает, что Европа предоставила Украине финансовую и военную помощь, ввела санкции против России и продолжает говорить об ужесточении давления. При этом, как указывает автор, остается открытым вопрос о конечной цели такой политики.
В публикации говорится, что если целью Европы является полная победа Украины, европейским политикам следует прямо сказать об этом своим гражданам. Автор отмечает, что такой сценарий может занять годы, потребовать сотен миллиардов и изменить экономику, оборонную промышленность, энергетику и социальные приоритеты европейских стран.
JDD также считает сомнительной возможность полной победы Украины с учетом текущего баланса сил и способности России выдерживать затяжной конфликт. В материале подчеркивается, что переговоры не должны начинаться с требования капитуляции одной из сторон.
Издание приходит к выводу, что Европа все больше действует не как сила, стремящаяся к миру, а как участник конфликта. По мнению автора, Брюссель может быть заинтересован не в поиске выхода, а в формировании повода для продолжения противостояния под лозунгом о стремлении к миру.
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