«Что останется от Украины?»: Мендель набросилась на Зеленского

Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель выразила скепсис относительно планов Киева по созданию собственного аналога зенитных ракетных комплексов Patriot. По ее мнению, предыдущие громкие проекты властей страны не были реализованы, что ставит под вопрос успех новой инициативы.
«После того как Зеленский пообещал, но не смог создать украинскую вакцину от Covid, пообещал производить четыре миллиона дронов в год и пообещал разработать собственную ядерную программу, при этом не добившись реального прогресса ни в одном из этих направлений, я не уверена, что его компании действительно удастся создать собственный украинский Patriot», — отметила Мендель в социальной сети X. Она добавила, что проект Fire Point, который должен стать основой разработки, вызывает серьезные сомнения как у военных специалистов, так и у инженеров.
Развивая свою мысль, Мендель подчеркнула, что создание полноценной ракеты-перехватчика — это процесс, занимающий годы кропотливой работы. Свою позицию она подытожила вопросом о долгосрочных планах руководства страны: «Гораздо важнее следующий вопрос: действительно ли Зеленский планирует продолжать войну еще семь-восемь лет? И если да, то что останется от Украины?».
Ранее издание Telegraph сообщало, что Великобритания намерена помочь Киеву в разработке альтернативы системе ПВО Patriot. По данным издания, участие Лондона в проекте обусловлено желанием снизить зависимость Украины от поставок вооружений из США, однако на текущий момент нет точной информации о сроках появления сопоставимого с американским аналогом образца.
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