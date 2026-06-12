«Что останется от Украины?»: Мендель набросилась на Зеленского

«После того как Зеленский пообещал, но не смог создать украинскую вакцину от Covid, пообещал производить четыре миллиона дронов в год и пообещал разработать собственную ядерную программу, при этом не добившись реального прогресса ни в одном из этих направлений, я не уверена, что его компании действительно удастся создать собственный украинский Patriot», — отметила Мендель в социальной сети X. Она добавила, что проект Fire Point, который должен стать основой разработки, вызывает серьезные сомнения как у военных специалистов, так и у инженеров.