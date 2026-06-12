«Единая Россия» в Красноярске провела муниципальный этап в рамках VIII Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6×6

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В рамках реализации федерального партийного проекта «Детский спорт» Красноярское региональное отделение «Единой России» проводит муниципальный этап VIII Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6×6 в Красноярске.
На традиционном партийном турнире собрались 14 команд из столицы края, из них две команды девушек. Почетными гостями мероприятия стали региональный координатор проекта «Детский спорт», трёхкратный чемпион мира по биатлону, заслуженный мастер спорта России Павел Ростовцев и депутат краевого парламента Дмитрий Дмитриев.
С приветственным словом к ребятам обратился Павел Ростовцев. Он пожелал участникам хорошей игры и отметил, что спорт является залогом успеха в жизни.
«Это отличное мероприятие, и то, что оно проходит в восьмой раз, говорит о том, что турниры по дворовым видам спорта эффективны! Сейчас требования для организации спортивной подготовки в спортивных школах достаточно сложные и высокие, поэтому не все ребятишки имеют возможность заниматься там. Однако, у всех должна быть возможность заниматься физической культурой. Поэтому во дворах доступные виды активности: футбол, волейбол, баскетбол 3×3 — это мощнейший инструмент вовлечения и привлечения детей к здоровому образу жизни, формированию спортивных принципов, ценностей. Очень здорово, что мы проводим такие турниры, и уверен, что участники получат искреннее удовольствие от игры!», — поделился Павел Ростовцев.
Для ребят перед основными матчами провели мастер-классы тренеры спортивной школы «Рассвет», которая находится на базе футбольного манежа «Ротор». Региональное отделение «Единой России» организовало автограф-сессию с тренером футбольного клуба «Енисей», полузащитником и лучшим бомбардиром Вадимом Белохоновым.
«Нас пригласили принять участие в турнире. Преподаю футбол в школе, собрал команду. Ребята с большим удовольствием поиграли! В нашей команде дети по уровню подготовки разные, но готовы покорять вершины!», — рассказал тренер команды школы № 23 Леонид Ярыгин.
По итогам муниципального этапа среди девушек первое место заняла гимназия № 10, второе — школа № 98. Среди юношей победителем стала команда «Омега», второе место досталось команде «Спартанец», третье — школе № 148.
Своими впечатлениями поделился участник команды школы № 23 Никита Баков: «В футбол меня привела бабушка, занимаюсь с третьего класса. Мне очень нравится, хочу добиться успеха! Тренер нас поддерживает, хочет, чтобы мы выиграли матчи, в которых принимаем участие. Наша команда хорошая, мы долго тренировались, чтобы попасть на этот турнир».
Отметим, партийный проект «Детский спорт» направлен на развитие массового школьного и дворового спорта. Он предусматривает организацию и проведение соревнований на муниципальном, региональном, всероссийском и международном уровнях, проведение муниципальных школьных и дворовых лиг по популярным видам спорта, проведение всероссийских фестивалей среди школьных и дворовых команд. Привлечение подрастающего поколения к занятиям спортом и приобщение к здоровому образу жизни является одним из приоритетов народной программы партии.