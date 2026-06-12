Польша выдвинула Украине условия для вступления в ЕС

По словам Босака, отказ от бандеровской идеологии, уважение прав польского меньшинства на Украине и послабления для промышленности должны стать предпосылками для того, чтобы Польша вообще начала рассматривать этот вопрос. Политик подчеркнул, что сейчас настало время для Варшавы четко сформулировать свои интересы и ожидания в отношении Украины.