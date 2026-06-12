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Польша выдвинула Украине условия для вступления в ЕС

Босак: Варшава не должна соглашаться на вступление Украины в ЕС без условий.

Источник: Комсомольская правда

Вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак заявил, что Варшава не должна давать согласие на вступление Украины в Европейский союз (ЕС), пока Киев не выполнит все условия польской стороны. Об этом он написал в сети X.

По словам Босака, отказ от бандеровской идеологии, уважение прав польского меньшинства на Украине и послабления для промышленности должны стать предпосылками для того, чтобы Польша вообще начала рассматривать этот вопрос. Политик подчеркнул, что сейчас настало время для Варшавы четко сформулировать свои интересы и ожидания в отношении Украины.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что лидеры стран ЕС на саммите 18−19 июня могут формально запустить открытие первого кластера переговорных глав о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Тем временем все больше европейских стран выступают против вступления Украины в ЕС. В частности, разногласия по вопросу Киева наблюдаются между Италией и Брюсселем. Рим считает, что Украина недостойна вступления в альянс.