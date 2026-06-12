Украинский военный заявил о нехватке воды и боеприпасов в Константиновке

Украинский военнослужащий записал видеообращение из подвала в Константиновке, в котором рассказал о тяжелом положении подразделений ВСУ в городе. На ролик обратил внимание военный блогер Борис Рожин.
По словам бойца, военнослужащие из разных подразделений оставили свои позиции и укрылись в одном подвале. Он утверждает, что среди находящихся там много раненых, заканчиваются боеприпасы, а запасы еды и воды практически исчерпаны.
Военный также заявил, что находящиеся в укрытии не могут покинуть его, поскольку не понимают, в каком направлении следует отходить. По его словам, ситуация остается крайне тяжелой.
На опубликованных кадрах за спиной военнослужащего видны несколько человек, которые при тусклом красном освещении оказывают помощь одному из находящихся в помещении. На записи также слышны стоны.
Комментируя видео, Борис Рожин заявил, что подобные кадры ранее неоднократно появлялись во время боев за Мариуполь. По его мнению, положение военнослужащих, находящихся в подвале, выглядит критическим.
Ранее украинский военный эксперт Константин Машовец сообщил об ухудшении ситуации в Константиновке. По его оценке, перспективы обороны города для ВСУ выглядят неблагоприятными. Он также утверждал, что российские войска завершают этап прорыва штурмовых групп в город и готовятся к переброске основных сил.
Читайте также: Военный эксперт назвал способы уничтожения тел погибших бойцов ВСУ.