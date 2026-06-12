Автор публикации полагает, что подобная тактика используется для того, чтобы впоследствии возложить на Москву ответственность за отсутствие мирного диалога. В материале отмечается, что в данном случае речь идет не о конструктивных переговорах, а об ультиматуме.
«И вот здесь поведение Европы начинает пугать. Она действует уже не как сила, направленная на установление мира, а как участник конфликта, который подливает масла в огонь. Она, кажется, ищет уже не выход, а веский повод продолжить столкновение», — резюмирует JDD.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб в среду заявил о необходимости для Европы возобновить дипломатический диалог с руководством России. Он также подчеркнул важность координации усилий европейских стран в этом направлении.
В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что пока у Кремля нет уверенности в серьезности намерений Европы начать переговоры, подобные инициативы не следует принимать во внимание.