В российском посольстве раскритиковали курс Лондона на конфронтацию с РФ

Власти Великобритании продолжают придерживаться курса на конфронтацию с Россией и последовательно усиливают его. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин на приеме по случаю Дня России.
По словам дипломата, сегодня говорить о российско-британских отношениях практически нечего, что само по себе является показателем их нынешнего состояния.
Келин отметил, что между двумя странами существуют исторические связи, взаимные интересы и возможности для сотрудничества. Однако, по его мнению, этот потенциал оказался принесен в жертву текущей политической конъюнктуре.
Посол также выразил надежду, что в будущем британские власти вернутся к более прагматичному подходу в отношениях с Россией.
Прием по случаю Дня России прошел в резиденции главы российской дипмиссии. В мероприятии приняли участие руководители и сотрудники дипломатических представительств государств СНГ, стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, представители международных организаций, британских общественно-политических и деловых кругов, СМИ, а также российские соотечественники.
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