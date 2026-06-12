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В российском посольстве раскритиковали курс Лондона на конфронтацию с РФ

Власти Великобритании продолжают придерживаться курса на конфронтацию с Россией и последовательно усиливают его.

Власти Великобритании продолжают придерживаться курса на конфронтацию с Россией и последовательно усиливают его. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин на приеме по случаю Дня России.

По словам дипломата, сегодня говорить о российско-британских отношениях практически нечего, что само по себе является показателем их нынешнего состояния.

Келин отметил, что между двумя странами существуют исторические связи, взаимные интересы и возможности для сотрудничества. Однако, по его мнению, этот потенциал оказался принесен в жертву текущей политической конъюнктуре.

Посол также выразил надежду, что в будущем британские власти вернутся к более прагматичному подходу в отношениях с Россией.

Прием по случаю Дня России прошел в резиденции главы российской дипмиссии. В мероприятии приняли участие руководители и сотрудники дипломатических представительств государств СНГ, стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, представители международных организаций, британских общественно-политических и деловых кругов, СМИ, а также российские соотечественники.

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