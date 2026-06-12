Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик пообещал Москве рекордную жару 12 июня

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что температура воздуха в Москве может подняться выше рекорда для 12 июня.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что температура воздуха в Москве может подняться выше рекорда для 12 июня.

Леус сказал в Telegram, что воздух в Москве предположительно прогреется до +30…+32 выше нуля по шкале Цельсия, а в Московской области составит от 28 до 33 выше нуля.

Также ожидаются юго-восточный ветер, кратковременные дожди с грозами и снижение атмосферного давления.

Максимальной для 12 июня температура воздуха в Москве была в 1998 году — 30,8 выше нуля. Таким образом, побит может быть рекорд, державшийся четверть века.

Читайте материал «Ученый рассказал, какую ночь в августе “нельзя пропустить” любителям астрономии».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.