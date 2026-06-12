Синоптик пообещал Москве рекордную жару 12 июня

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что температура воздуха в Москве может подняться выше рекорда для 12 июня.
Леус сказал в Telegram, что воздух в Москве предположительно прогреется до +30…+32 выше нуля по шкале Цельсия, а в Московской области составит от 28 до 33 выше нуля.
Также ожидаются юго-восточный ветер, кратковременные дожди с грозами и снижение атмосферного давления.
Максимальной для 12 июня температура воздуха в Москве была в 1998 году — 30,8 выше нуля. Таким образом, побит может быть рекорд, державшийся четверть века.
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