Губернатор Кубани Кондратьев поздравил жителей края с Днем России

«В Краснодарском крае в согласии проживают представители больше 160 национальностей. Мы разделяем общие ценности, всем сердцем преданы Отечеству и несем общую ответственность за уверенное развитие и будущее родной Кубани и всей России. Вместе мы сохраняем бесценную память о ратных и трудовых подвигах предков, которая служит для нас ориентиром», — отмети губернатор.