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Губернатор Кубани Кондратьев поздравил жителей края с Днем России

Губернатор Кубани 12 июня поздравил жителей края с Днем России.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил жителей региона с Днем России.

«Этот день наполняет каждого из нас особым чувством гордости и любви к нашей общей великой Родине», — написал он в соцсетях.

Кондратьев напомнил, что 2026 год объявлен Годом народов России.

«В Краснодарском крае в согласии проживают представители больше 160 национальностей. Мы разделяем общие ценности, всем сердцем преданы Отечеству и несем общую ответственность за уверенное развитие и будущее родной Кубани и всей России. Вместе мы сохраняем бесценную память о ратных и трудовых подвигах предков, которая служит для нас ориентиром», — отмети губернатор.

Он поблагодарил жителей края за трудолюбие, неравнодушие и самоотдачу и пожелал успехов, здоровья и всего наилучшего.

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