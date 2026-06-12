«Зима убедит европейцев»: в ЕП признали неизбежность диалога с Россией

По ее словам, если диалог не возобновится летом, то зима 2026−2027 годов точно «убедит европейцев» отставить идеологию в сторону и заняться практическими вопросами для блага населения. Цены на электроэнергию будут такими, что граждане увидят это в своих счетах в конце года, и политики уже не смогут закрыть на это глаза.