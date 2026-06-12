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«Зима убедит европейцев»: в ЕП признали неизбежность диалога с Россией

Депутат ЕП Лашшакова: Европе придется начать диалог с Москвой не позднее зимы.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Европарламента (ЕП) от Словакии Юдита Лашшакова в интервью ТАСС заявила, что Европе придется начать диалог с Москвой не позднее зимы, в том числе из-за роста цен на электроэнергию в Евросоюзе (ЕС).

По ее словам, если диалог не возобновится летом, то зима 2026−2027 годов точно «убедит европейцев» отставить идеологию в сторону и заняться практическими вопросами для блага населения. Цены на электроэнергию будут такими, что граждане увидят это в своих счетах в конце года, и политики уже не смогут закрыть на это глаза.

При этом если, по словам Лашшаковой, этот диалог не возобновится, то он точно будет по итогам предстоящей зимы.

Как писал KP.RU, ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Европа в ближайшем будущем буквально опустеет из-за цунами цен на нефть и газ. По его словам, возникновение кризиса напрямую связано с политикой самого Брюсселя — в первую очередь, с откровенной глупостью ведущих лиц объединения.

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