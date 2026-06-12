Лидеры Великобритании, Франции и Германии в ходе предстоящего саммита G7 во Франции планируют склонить президента США Дональда Трампа к поддержке европейской стратегии по урегулированию конфликта на Украине. Мероприятие с участием Владимира Зеленского пройдет 15−17 июня в Эвиан-ле-Бене. Об этом в беседе с «АиФ» заявил член совета движения «Другая Украина», бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.
«Все аналитики говорят о том, что европейцы из “семерки” и Япония попытаются убедить Трампа поддержать европейский план урегулирования конфликта на Украине», — сказал экс-нардеп. Он напомнил основные пункты этого плана, выработанные на встрече с Зеленским в Лондоне — заморозка конфликта по линии боевого соприкосновения, присутствие миротворческих сил как гарантия безопасности, ввод ввойск НАТО на Украину под видом миротворцев, вступление Украины в Альянс, разморозка активов России для компенсации убытков Киеву и так далее.
«Это то, с чем Россия никогда не согласится», — подчеркнул Олейник.
По мнению эксперта, за инициативой стоит попытка выиграть время для подготовки новых военных действий. «По сути, это повторение “Минск-2”. Взять паузу для того, чтобы подтянуть финансовые ресурсы, провести мобилизацию, получить оружие», — отметил эксперт, добавив, что для успешной реализации этого плана Зеленскому и европейцам нужно убедить Трампа его поддержать, чтобы президент США окончательно отказался от понимания, выработанного в Анкоридже.
«Но у Трампа сейчас есть другая цель, в отличие от европейцев, которые ставят для себя главной задачей развал России», — заключил Владимир Олейник.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз стремится участвовать в переговорном процессе не как посредник, а как участник единой делегации Запада и Киева. Она напомнила слова главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Европа не будет нейтральной стороной, поскольку открыто поддерживает одну из сторон конфликта. По мнению российского дипломата, лидеры Великобритании, Франции и Германии осознанно проводят курс, препятствующий созданию условий для справедливого и прочного мира, и не скрывают своих намерений.
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