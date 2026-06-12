Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз стремится участвовать в переговорном процессе не как посредник, а как участник единой делегации Запада и Киева. Она напомнила слова главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Европа не будет нейтральной стороной, поскольку открыто поддерживает одну из сторон конфликта. По мнению российского дипломата, лидеры Великобритании, Франции и Германии осознанно проводят курс, препятствующий созданию условий для справедливого и прочного мира, и не скрывают своих намерений.