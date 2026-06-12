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Украинские СМИ заявили о восьми взрывах в Сумах

В украинских Сумах за короткое время прогремело восемь взрывов, следует из данных телекомпании «Общественное».

В украинских Сумах за короткое время прогремело восемь взрывов, следует из данных телекомпании «Общественное».

Каких-либо подробностей о взрывах не приводится.

В Сумской области, по данным Украинского профильного ведомства. звучат сирены воздушной тревоги.

Ночью сообщалось о взрывах в других украинских городах.

Читайте материал «В Киевской области зафиксирован сильный взрыв».

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