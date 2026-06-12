Губернатор поздравил самарцев с Днём России и поблагодарил за единство

«Сегодня мы чувствуем это единство особенно сильно, — отметил Вячеслав Федорищев. — Оно проявляется всюду: и в зоне СВО, где наши воины противостоят врагу, и в тылу». Губернатор поблагодарил жителей Самарской области за достойный вклад в решение задач специальной военной операции, достижение национальных целей развития и обеспечение технологического суверенитета страны.