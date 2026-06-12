Губернатор поздравил самарцев с Днём России и поблагодарил за единство

Самарская область вместе со всей страной 12 июня отмечает главный государственный праздник — День России. В своём поздравлении губернатор Вячеслав Федорищев подчеркнул особое значение этого дня в современных условиях — как символа единства, исторической преемственности и уверенного движения в будущее.
Глава региона напомнил слова президента о том, что Россия должна быть сильной экономически, политически и духовно. Но прежде всего — сильной единством народов, которые разделяют ценности российской цивилизации: любовь к Родине, готовность её защищать, уважение к истории и традициям.
«Сегодня мы чувствуем это единство особенно сильно, — отметил Вячеслав Федорищев. — Оно проявляется всюду: и в зоне СВО, где наши воины противостоят врагу, и в тылу». Губернатор поблагодарил жителей Самарской области за достойный вклад в решение задач специальной военной операции, достижение национальных целей развития и обеспечение технологического суверенитета страны.
«От всей души желаю вам и вашим семьям счастья, крепкого здоровья, благополучия и добра!» — завершил своё обращение глава региона.
В День России по всей Самарской области проходят праздничные мероприятия: концерты, фестивали, акции. В Самаре на площади Куйбышева организованы народные гуляния, выставки и выступления творческих коллективов.