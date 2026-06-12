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Стало известно, что горит под Киевом после удара российского БПЛА

Вечером 11 июня в Киевской области произошёл мощный взрыв, после которого начался масштабный пожар на нефтебазе. Причиной стал удар российского беспилотника, пишет «Лента.ru».

Вечером 11 июня в Киевской области произошёл мощный взрыв, после которого начался масштабный пожар на нефтебазе. Причиной стал удар российского беспилотника, пишет «Лента.ru».

Огонь продолжает распространяться, и прибывшие на место спасатели пока не могут взять возгорание под контроль. В небо поднялся чёрный столб дыма, который визуально фиксировался за десятки километров.

Военный блогер Борис Рожин выдвинул предположение, что целью атаки стала нефтебаза в селе Переяславское Бориспольского района. Косвенным подтверждением этой версии служит тот факт, что в районе прилёта находились бензовозы — они в спешке покинули опасную зону из-за угрозы повторного удара.

Информация о взрыве и последующем пожаре в столичной области начала поступать ещё в вечернее время 11 июня.

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