Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила об отсутствии реальных оснований для политического разрешения конфликта на Украине в текущих условиях. По мнению парламентария, международная ситуация исключает возможность мирного диалога в ближайшее время. При этом страны НАТО проводят политику, которая ведет к усилению эскалации.
«Отдаем себе отчет в том, что в нынешней международной обстановке серьезных предпосылок к политическому урегулированию конфликта, к сожалению, пока не просматривается», — отметила Валентина Матвиенко в колонке для «Парламентской газеты».
Одновременно с этим спикер подчеркнула готовность страны к защите своих интересов, указав на рост эскалации, который провоцируют западные государства. «Российская Федерация — государство, мощное в военном отношении, способное дать должный отпор любой агрессии. Это особенно важно сейчас, когда конфликт с неонацистским киевским режимом усилиями стран НАТО выводится на качественно новую ступень эскалации», — добавила она.
В своем обращении по случаю Дня России Матвиенко резюмировала, что страна успешно преодолела внешнее давление, сохранив позиции на мировой арене. «Наша Родина сохранила, упрочила статус мировой державы, входит в ряд крупнейших экономик планеты, решает задачи достижения технологического суверенитета, экономического и социального развития», — заключила председатель Совета Федерации.