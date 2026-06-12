Одновременно с этим спикер подчеркнула готовность страны к защите своих интересов, указав на рост эскалации, который провоцируют западные государства. «Российская Федерация — государство, мощное в военном отношении, способное дать должный отпор любой агрессии. Это особенно важно сейчас, когда конфликт с неонацистским киевским режимом усилиями стран НАТО выводится на качественно новую ступень эскалации», — добавила она.