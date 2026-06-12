По версии издания, такая тактика нужна лишь для того, чтобы позже обвинить российскую сторону в нежелании договариваться. На деле же это не переговоры, а ультиматум.
«Вот здесь поведение Европы начинает пугать. Она действует уже не как сила, направленная на установление мира, а как участник конфликта, который подливает масло в огонь», — сказано в публикации.
По его мнению, Евросоюз больше не ищет выхода из украинского кризиса, а лишь создаёт повод для продолжения боевых действий.
Ранее Life.ru рассказывал, что европейские лидеры готовят план переговоров с Россией, чтобы принести его на одобрение президенту США Дональду Трампу на саммите G7. Евротройка наметили 5 условий для заключения мирной сделки. Также лидеры Великобритании, Франции и Германии договорились координировать усилия по производству дальнобойного оружия и систем ПВО для Украины.
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