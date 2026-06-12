Вьетнам и Россия достигли нового уровня отношений

Российско-вьетнамские отношения наглядно демонстрируют модель устойчивого и выгодного обеим сторонам сотрудничества, которое базируется на давних обычаях дружбы, взаимного доверия и уважения друг к другу. Такое заявление сделала Мария Мизонова, генеральный консул России в центральном вьетнамском городе Дананге, на праздничном мероприятии в честь Дня России.
Как отметила дипломат, двустороннее сотрудничество России и Вьетнама отличается своей разносторонностью и комплексностью, а его главная цель — обеспечить благосостояние и развитие народов обеих стран. «В последние годы политический диалог между государствами перешел на принципиально более высокий уровень. Частые встречи лидеров стран и активное взаимодействие между министерствами и различными ведомствами служат подтверждением того, что обе стороны стремятся к дальнейшему расширению партнерства», — подчеркнула Мизонова.
Особую значимость, по ее словам, представляет углубление связей между субъектами Российской Федерации и провинциями Вьетнама. Это способствует созданию новых деловых контактов и налаживанию промышленного взаимодействия. Подтверждением этому служит заметно более активное сотрудничество города Дананга с Москвой, а также с Нижегородской и Ленинградской областями.
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