Вьетнам и Россия достигли нового уровня отношений

Как отметила дипломат, двустороннее сотрудничество России и Вьетнама отличается своей разносторонностью и комплексностью, а его главная цель — обеспечить благосостояние и развитие народов обеих стран. «В последние годы политический диалог между государствами перешел на принципиально более высокий уровень. Частые встречи лидеров стран и активное взаимодействие между министерствами и различными ведомствами служат подтверждением того, что обе стороны стремятся к дальнейшему расширению партнерства», — подчеркнула Мизонова.