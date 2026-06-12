Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вьетнам и Россия достигли нового уровня отношений

Российско-вьетнамские отношения наглядно демонстрируют модель устойчивого и выгодного обеим сторонам сотрудничества, которое базируется на давних обычаях дружбы, взаимного доверия и уважения друг к другу.

Российско-вьетнамские отношения наглядно демонстрируют модель устойчивого и выгодного обеим сторонам сотрудничества, которое базируется на давних обычаях дружбы, взаимного доверия и уважения друг к другу. Такое заявление сделала Мария Мизонова, генеральный консул России в центральном вьетнамском городе Дананге, на праздничном мероприятии в честь Дня России.

Как отметила дипломат, двустороннее сотрудничество России и Вьетнама отличается своей разносторонностью и комплексностью, а его главная цель — обеспечить благосостояние и развитие народов обеих стран. «В последние годы политический диалог между государствами перешел на принципиально более высокий уровень. Частые встречи лидеров стран и активное взаимодействие между министерствами и различными ведомствами служат подтверждением того, что обе стороны стремятся к дальнейшему расширению партнерства», — подчеркнула Мизонова.

Особую значимость, по ее словам, представляет углубление связей между субъектами Российской Федерации и провинциями Вьетнама. Это способствует созданию новых деловых контактов и налаживанию промышленного взаимодействия. Подтверждением этому служит заметно более активное сотрудничество города Дананга с Москвой, а также с Нижегородской и Ленинградской областями.

Трамп близок к отчаянному шагу в Иране.