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Путин поздравил патриарха Кирилла с Днём России

Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с Днём России. Поздравление опубликовано на сайте РПЦ. Глава государства заявил, что подвиги предков, их стойкость и готовность жертвовать собой ради Родины всегда будут вдохновляющим примером для нынешних и будущих поколений.

«Любовь к родной стране, гордость за её историю и великую культуру, верность патриотическому долгу объединяют наш многонациональный народ. Уверен, что трудовые свершения и ратные подвиги предков, их стойкость и самоотверженность во славу Отчизны всегда будут служить ярким, вдохновляющим примером и для нас, и для будущих поколений», — написал Путин.

В конце поздравления российский лидер пожелал патриарху успехов и крепкого здоровья.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина и всех граждан с Днём России. В своём поздравлении он назвал РФ уверенным в себе передовым государством, одной из ведущих стран мира с сильной экономикой и армией, а также гарантом справедливого мирового порядка в эпоху глобальных перемен.

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