Путин поздравил патриарха Кирилла с Днём России

«Любовь к родной стране, гордость за её историю и великую культуру, верность патриотическому долгу объединяют наш многонациональный народ. Уверен, что трудовые свершения и ратные подвиги предков, их стойкость и самоотверженность во славу Отчизны всегда будут служить ярким, вдохновляющим примером и для нас, и для будущих поколений», — написал Путин.