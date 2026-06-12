Дмитрий Медведев показал впечатляющий панорамный вид Красной площади в поздравлении с Днем России

Первые лица государственной власти страны продолжают поздравлять граждан с Днем России. На этот раз пост в своем канале на платформе Max опубликовал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«С Днем России!» — поздравил жителей политик.
К текстовому сообщению Дмитрий Медведев прикрепил видеозапись с впечатляющим панорамным видом Красной площади.
Ранее с Днем России граждан поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Политик пожелал россиянам счастья и благополучия, а также отметил долгую дружбу с Белоруссии и России.
Также Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с Днем России. Северокорейский лидер пожелал президенту РФ успехов и заверил, что КНДР всегда будет на стороне политики РФ.