Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитрий Медведев показал впечатляющий панорамный вид Красной площади в поздравлении с Днем России

Дмитрий Медведев поздравил жителей страны с Днем России.

Источник: Комсомольская правда

Первые лица государственной власти страны продолжают поздравлять граждан с Днем России. На этот раз пост в своем канале на платформе Max опубликовал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«С Днем России!» — поздравил жителей политик.

К текстовому сообщению Дмитрий Медведев прикрепил видеозапись с впечатляющим панорамным видом Красной площади.

Ранее с Днем России граждан поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Политик пожелал россиянам счастья и благополучия, а также отметил долгую дружбу с Белоруссии и России.

Также Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с Днем России. Северокорейский лидер пожелал президенту РФ успехов и заверил, что КНДР всегда будет на стороне политики РФ.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше